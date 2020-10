DJ Innerdeutsche Reisen aus Risikogebieten nur noch mit negativem Corona-Test

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Urlauber aus innerdeutschen Risikogebieten dürfen in etlichen Bundesländern nur noch in Hotels übernachten, wenn sie einen negativen Corona-Test vorlegen. Darauf hat sich eine Mehrzahl der Länder am Mittwoch verständigt, erklärten die Regierungschefs von Schleswig-Holstein und Bayern. "Diese neuen Regelungen gelten ab Freitag", erklärte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther nach den Beratungen der Staatskanzleichefs von Bund und Ländern. "Das bedeutet, dass Urlauberinnen und Urlauber aus Hotspots dann, wenn sie in gewerblichen Beherbergungsbetrieben in Schleswig-Holstein unterkommen wollen, einen entsprechenden Corona-Negativtest dort auch vorlegen müssen." Dies gelte allerdings nicht für Familienbesuche und Pendler, sagte er.

Sein Gesundheitsminister Heiner Garg erklärte, dass sich lediglich eine Mehrzahl der Bundesländer auf diese Regelung verständigt hätte. Schleswig-Holstein war jüngst mit einer verpflichtenden Quarantäneregel vorgeprescht, die in der aktuellen Herbstferienzeit für Unmut in anderen Bundesländern gesorgt hatte.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder sagte, der verpflichtende Corona-Negativtest sei wegen der Entwicklung in den Corona-Risikogebieten "eine Sicherheitsmaßnahme" für die Touristen und die Gastronomie und Hotels in Bayern. Söder stellte auf dem Kurznachrichtendienst Twitter klar, dass das Beherbergungsverbot ohne Negativtext auch Berliner Bezirke betrifft, die wegen hoher Infektionszahlen Risikogebiete sind.

Regierungsvertreter von Schleswig-Holstein sagten hingegen, es werde Berlin als Bundesland betrachtet.

Das Beherbergungsverbot betrifft alle Reisenden, die aus Landkreisen kommen, in denen es in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 Neuinfektionen mit dem Coronavirus je 100.000 Einwohner gab. Neben mehreren Berliner Bezirken fallen darunter auch Bremen. Hamm, Remscheid sowie der Landkreis Vechta. Der negative Corona-Test darf nicht älter als 48 Stunden sein.

