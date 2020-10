DGAP-News: SHW AG / Schlagwort(e): Prognose

CORPORATE NEWS Aalen, 07. Oktober 2020. Die SHW AG, einer der führenden Automobilzulieferer von CO2-relevanten Pumpen und Motorkomponenten sowie Verbundbremsscheiben, hat heute die neue Prognose für 2020 veröffentlicht. Der Vorstand rechnet nach aktuellem Kenntnisstand mit Umsatzerlösen zwischen 370 Mio. Euro und 390 Mio. Euro (2019: 432,4 Mio. Euro). Nach Vorliegen einer aktualisierten COVID-19-Einschätzung wird der Vorstand ebenfalls eine EBITDA-Prognose veröffentlichen. Aufgrund der rasch eingeleiteten Maßnahmen ist es der SHW AG gelungen, die negativen Auswirkungen der COVID-19 Pandemie abzumildern. So wurde die seit März andauernde COVID-19-bedingte Kurzarbeit bereits im September beendet. Auch konnten Maßnahmen zur Personalanpassung vermieden werden. Besonders erfreulich ist ein jüngster Vertriebserfolg im strategisch wichtigen E-Pumpen-Bereich "Wir sind gut gerüstet, um als wettbewerbsfähiger und verlässlicher Partner unserer Kunden einen wichtigen Beitrag zur Transformation unserer Branche zu liefern", so Wolfgang Plasser, Vorstandsvorsitzender. Über SHW Das Unternehmen wurde 1365 gegründet und zählt damit zu den ältesten Industriebetrieben in Deutschland. Heute ist die SHW AG ein führender Automobilzulieferer mit Produkten, die wesentlich zur Reduktion des Kraftstoffverbrauchs und damit der CO 2 -Emissionen beitragen. Im Geschäftsbereich Pumpen und Motorkomponenten entwickelt und produziert der SHW-Konzern Pumpen für Personenkraftwagen (inklusive elektronischer Leiterplatten) und Truck & Off-Highway Anwendungen (Lkw, Agrar- und Baumaschinen sowie Stationärmotoren und Windkraftanlagen) sowie Motorkomponenten. Im Geschäftsbereich Bremsscheiben werden einteilige, belüftete Bremsscheiben aus Gusseisen sowie Leichtbaubremsscheiben aus einer Kombination von Eisenreibring und Aluminiumtopf entwickelt und produziert. Zu den Kunden des SHW-Konzerns gehören namhafte Automobilhersteller, Nutzfahrzeug- sowie Landmaschinen- und Baumaschinenhersteller und andere Zulieferer der Fahrzeugindustrie. Der SHW-Konzern produziert derzeit an fünf Produktionsstandorten in Deutschland (Bad Schussenried, Aalen-Wasseralfingen, Hermsdorf, Tuttlingen-Ludwigstal und Neuhausen ob Eck), in Brasilien (São Paulo), China (Kunshan), Kanada (Toronto) und Rumänien (Timi?oara). Mit etwas mehr als 1.600 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 einen Konzernumsatz über 430 Millionen Euro. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.shw.de Kontakt Ramona Zettl

