Gestoppte bzw. gedrehte Serien: ATX -0,06% auf 2173,79, davor 3 Tage im Plus (4,06% Zuwachs von 2090,27 auf 2175,1), ATX Prime -0,03% auf 1112,8, davor 3 Tage im Plus (3,8% Zuwachs von 1072,3 auf 1113,08), Bawag -1,22% auf 32,34, davor 3 Tage im Plus (9,13% Zuwachs von 30 auf 32,74), Telekom Austria -2,45% auf 5,97, davor 3 Tage im Plus (2,68% Zuwachs von 5,96 auf 6,12), Erste Group -0,83% auf 18,445, davor 3 Tage im Plus (4,7% Zuwachs von 17,77 auf 18,6), SBO -1,71% auf 23, davor 3 Tage im Plus (7,83% Zuwachs von 21,7 auf 23,4), RBI -0,37% auf 13,49, davor 3 Tage im Plus (6,03% Zuwachs von 12,77 auf 13,54). ATX Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: Uniqa (1 Platz gutgemacht, von 16 auf 15); dazu, Immofinanz (-1, von 15 auf 16). 1. Mayr-Melnhof ( 23,75%)2. Verbund ( 12,43%)3 ....

