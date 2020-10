Die Absichten der Demokraten sind kristallklar. Sie wollen ein Feindbild schaffen und die großen Technologieunternehmen passen exakt in dieses Schema. Amazon, Apple, Facebook und Google sind schon lange keine Start-Ups mehr, die Welpenschutz genießen. Es sind ausgewachsene Konzerne, die die Daten von Milliarden von Menschen kontrollieren und zu ihrem privaten Vorteil nutzen.Einen hohen Datenschutz wie in Europa genießt niemand in Amerika. Und das ist auch kein Zufall, denn der Einfluss der Wirtschaft auf die amerikanische Gesetzgebung ist weitaus größer als in Europa. Zudem beschränkte sich der Missbrauch von Daten in der Vergangenheit auf Einzelfälle. Eine Situation, die sich in den letzten vier Jahren drastisch geändert hat. Die Politik, ob rechts oder links, wirft den großen Technologiekonzernen vor, dass sie die ihnen anvertraute Macht zunehmend häufiger missbrauchen.

Den vollständigen Artikel lesen ...