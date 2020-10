DJ US-Notenbank bemängelt Risikomanagement der Citigroup

FRANKFURT (Dow Jones)--Die US-Notenbank wird Durchsetzungsmaßnahmen gegen die Citigroup einleiten und verlangt von der Bank, "mehrere seit langem bestehende Mängel" zu korrigieren. Dies teilte die Federal Reserve am Mittwoch mit. In einer Erklärung kündigte die Fed eine Unterlassungsanordnung an, die die Citigroup verpflichtet, ihr unternehmensweites Risikomanagement und ihre internen Kontrollen zu verbessern.

"Unter anderem hat das Unternehmen keine sofortigen und wirksamen Maßnahmen ergriffen, um Praktiken zu korrigieren, die zuvor vom Fed-Vorstand in den Bereichen Compliance-Risikomanagement, Datenqualitätsmanagement und interne Kontrollen festgestellt wurden", heißt es in der Erklärung der Zentralbank.

Die Bank zeigte sich in einer Stellungnahme enttäuscht, dass sie die Erwartungen des Regulierers nicht erfüllt habe. Man werde die entsprechenden Anstrengungen verstärken.

