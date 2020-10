MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Erweiterung EU-Klimaziele:

"Zurzeit erreichen nur Griechenland, Portugal und Schweden die bisherigen Klimaziele. Viele EU-Länder setzen EU-Gesetze nicht konsequent um. In dieser Situation die Ziele noch ambitionierter zu machen, erscheint wenig realistisch. Brüssel unterschätzt auch die politischen Folgen für die EU, falls die Länder diesmal ernst machen. Mit mehr Investitionen und besserer Technik ist das Ziel in der kurzen Zeit nicht zu erreichen. Zumal technische Lösungen wie die CO?-Verklappung in Deutschland nicht durchsetzbar sind. Alles läuft auf Verzicht und die Verteuerung aller relevanten Ressourcen hinaus. Schon die ständig steigende EEG-Umlage und die jährlich steigende CO?-Abgabe fänden keine Mehrheit in der Bevölkerung. Zumal weltweit der CO?-Ausstoß bei immer mehr Menschen und Wohlstand kaum sinken wird. Deshalb werden die meisten deutschen Parteien wohl kaum mit weiteren Klima-Opfern um Wähler werben. Am Ende ist wieder allein die EU der Buhmann."/al/DP/he