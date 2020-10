Baierbrunn (ots) - Anmoderation: Wir erinnern uns alle gut, es gab kein Klopapier, kein Mehl und keine Hefe zu kaufen, weil einige alles gehamstert haben. Das ist sicher der falsche Weg, aber es ist schon sinnvoll, ein paar Reserven im Haus zu haben. Marco Chwalek hat Tipps für die richtige Vorratshaltung:Sprecher: Man kommt wegen Corona in Quarantäne und muss zu Hause bleiben, man ist krank oder das Wetter ist einfach mies. Das alles sind gute Gründe, um Lebensmittel, die sich lange halten, zur Hand zu haben. Was zu den Basics gehört, erklärt uns Chefredakteurin Claudia Röttger, vom Apothekenmagazin Senioren Ratgeber:O-Ton Claudia Röttger: 22 Sekunden"Nudeln, Reis, auch Dosentomaten und Fischkonserven, denn mit diesen Zutaten kann man, auch wenn man nicht so gut kochen kann, ein leckeres Gericht zubereiten. Knäckebrot, Mehl, Zucker und Salz und wenn man gerne backt, auch Trockenhefe, die sollten auch nicht fehlen. Da H-Milch sich ungeöffnet über Monate hält, gehört auch sie zu den Top-Reserven, die man zuhause haben sollte."Sprecher: Aber auch diese Vorräte haben ein Verfallsdatum und müssen richtig gelagert und verbraucht werden, denn es sollten ja keine Lebensmittel verderben:O-Ton Claudia Röttger: 18 Sekunden"Diese eben genannten Lebensmittel sollten kühl und trocken gelagert werden. Grundsätzlich sollte neu Eingekauftes nach hinten ins Regal kommen und die älteren Produkte sollten dann zuerst verbraucht werden. Obst und Gemüse lassen sich zum Beispiel prima einfrieren, und halten sich im Tiefkühlschrank dann über Monate."Sprecher: Außer Lebensmittel sollte man auch diese Dinge immer im Haus haben:O-Ton Claudia Röttger: 19 Sekunden"Eine gut ausgestattete Hausapotheke, die auch für die kleinen Notfälle im Alltag nützlich ist, die gehört mit Sicherheit in jeden Haushalt. Und ist es gut, bei Stromausfall eine Taschenlampe, Batterien und Kerzen zur Hand zu haben. Und ja, auch das berühmte Toiletten- und Küchenpapier sollten Sie zu Hause haben, genauso wie Taschentücher."Abmoderation: Da man nie weiß, was kommt, sollte man wichtige Dokumente immer griffbereit haben, empfiehlt der Senioren Ratgeber.Pressekontakt:Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unterwww.senioren-ratgeber.deKatharina Neff-NeudertPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitWORT & BILD VERLAG----------------------------------------------------Tel. +49(0)89 - 744 33 360Fax. +49(0)89 - 744 33 459E-Mail: katharina.neff@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/4728024