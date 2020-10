DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 8. Oktober

=== 06:50 CH/Givaudan SA, Umsatz 9 Monate, Vernier 07:00 DE/Südzucker AG, Ergebnis 2Q, Mannheim *** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 3Q, Wien *** 08:00 DE/Handels- und Leistungsbilanz August Handelsbilanz saisonbereinigt PROGNOSE: +16,0 Mrd Euro zuvor: +18,0 Mrd Euro Leistungsbilanz nicht-saisonbereinigt PROGNOSE: +15,5 Mrd Euro zuvor: +20,0 Mrd Euro Export saisonbereinigt PROGNOSE: +1,3% gg Vm zuvor: +4,7% gg Vm 08:00 DE/Destatis, Insolvenzen Juli *** 08:00 GB/Imperial Brands plc, Pre-Close Trading Statement, Bristol 08:00 GB/Easyjet plc, Pre-Close Trading Statement, Luton *** 09:00 DE/Bundesgesundheitsminister Spahn, RKI-Präsident Wieler und KBV-Vorsitzender Gassen, PK zur Corona-Lage im Herbst, Berlin 09:00 DE/Bundestag, Plenarsitzung, Berlin 09:00 EU/Videokonferenz der Verkehrsminister, 11:30 PK mit Bundesverkehrsminister Scheuer 09:30 EU/EuGH, Urteil zu Verbot von Neonicotinoiden in Pflanzenschutzmitteln in Frankreich, Luxemburg 10:00 DE/Hamborner Reit AG, Online-HV 10:00 EU/Videokonferenz der Innenminister, ca 16:30 PK *** 12:00 FR/OECD, Frühindikator September 12:15 LU/EZB-Direktor Mersch, Rede beim Luxembourg Center for Contemporary and Digital History *** 13:00 DE/Fresenius Medical Care AG & Co KGaA (FMC), Capital Markets Day (virtuell) *** 13:00 SE/Bekanntgabe Nobelpreis für Literatur, Stockholm *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 10. September 14:00 DE/VDMA-Präsident Welcker, Online-PG zum Ende seiner Amtszeit 14:00 AT/Opec, Veröffentlichung des World Oil Outlook 2020 *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 825.000 zuvor: 837.000 15:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Rede (per Video) bei der Vollversammlung des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH) 17:00 US/Fed, Rede von Boston-Fed-Präsident Rosengren (2020 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei einem Webinar der Marquette University 19:00 US/Fed, Rede (virtuell) von Dallas-Fed-Präsident Kaplan (2020 stimmberechtigt im FOMC) bei der San Antonio Chamber of Commerce - DE/Verdi, Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr in Nordrhein-Westfalen und und Baden-Württemberg ===

