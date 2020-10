Die Anforderungen an Geräte und Anlagen in Ex-Bereichen sind besonders hoch. Jedes noch so kleine Bauteil muss seine Aufgabe sicher und zuverlässig erfüllen. Dazu gehören auch die Ex-Kabelverschraubungen, denen üblicherweise die Aufgabe zukommt, sehr teure Geräte und vor allem Menschenleben zu schützen. Kabelverschraubungen gelten allerdings allzu oft als Allerweltsprodukte, deren Bedeutung von denjenigen unterschätzt wird, die sie als bloße Metall- oder Kunststoffteile abtun.

Schutz von Geräten und Anlagen

Wenn Entscheidungsträger ihre Kabelverschraubungs- Strategie jedoch falsch angehen, können teure Geräte und Anlagen - die von den Kabelverschraubungen eigentlich geschützt werden sollen - ausfallen. Entscheiden bei der Auswahl von Ex-Equipment allein die Kosten anstatt Empfehlungen der technischen Abteilungen und Ingenieure, kann das dazu führen, dass Geräte und Anlagen mit ungeeigneten oder ineffizienten Ex-Kabelverschraubungen ausgestattet werden.

Zu stark oder zu schwach angezogene Kabelverschraubungen können Kabel und Leitungen beschädigen und somit deren Lebensdauer verkürzen. Das Festziehen ist ein kritischer Vorgang mit potenziellen Fehlerquellen. Während die Kosten von Ex-Kabelverschraubungen verglichen mit anderen Betriebsmitteln für Ex-Bereiche eher gering sind, können die Kosten eines Ausfalls, verursacht durch eine nicht korrekt installierte Ex-Kabelverschraubung, katastrophal sein. Über eine zu locker montierte Kabelverschraubung dringen unter ungünstigen Umständen Wasser oder Staub in ein Ex-Gerät ein. Werden dagegen die Hutmutter und die Dichtungsteile einer Kabelverschraubung extrem fest verschraubt, kann das die Eigenschaften des Kabels beeinträchtigen oder sogar Schäden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...