Nach einer späten Rallye an der Wall Street steigen auch die Futures heute früh weiter an. Der Handel während der asiatischen Sitzung verläuft überwiegend positiv und alle wichtigen Futures notieren im Plus. Der DAX-Future wird kurz vor Eröffnung der Vorbörse in Europa mehr als 0,2 % höher gesehen über 12.956 Punkten. Alle US-Futures notieren höher, wobei der S&P 500 Future mit einem Plus von mehr als 0,35 % auf über 3.419 Punkten die Liste anführt.Frankfurt startete am Mittwoch optimistisch in den Tag, zeigte aber im Anschluss keine innere Stärke. Alle deutschen Benchmarks sackten nach dem positiven Auftakt wieder ab und begannen sich dann auch erst kurz vor Börsenschluss wieder zu erholen. Der DAX konnte mit der kleinen Schlussrallye ins Plus zurückkehren und schloss 0,17 % höher bei 12.928,57 Punkten. Die beiden größten Outperformer im DAX waren Covestro (+2,91 %) und die Deutsche Post (+3,83 %), die ein neues Allzeithoch setzte nach einer Anhebung der Jahresprognose.

