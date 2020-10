BIP im Euroraum sinkt Prognosen zufolge um 7,9 % Demnach weist lediglich China ein BIP-Wachstum in Höhe von 1,8 % auf Auch in Deutschland BIP-Rückgang von bis zu 5,4 %, allerdings geringfügiger als in Nachbarstaaten Chinesisches Aktien-Index mit höchsten Kursgewinnen Noch Ende 2019 erwarteten Profi-Fondsmanager beste Aktien-Performance bei europäischen Wertpapieren Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) könnte im Euroraum im Vergleich zum Vorjahr um bis zu 7,9 Prozent sinken. Wie aus einer neuen Infografik ...

Den vollständigen Artikel lesen ...