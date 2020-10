Der DAX könnte am Donnerstag einen neuerlichen Angriff auf die runde Marke von 13.000 Punkten unternehmen. Der Broker IG indiziert das deutsche Börsenbarometer am Morgen mit 12.977 Zählern 0,4 Prozent über seinem Vortagesschluss. Damit würde sich die Aufwärtstendenz seit Wochenbeginn fortsetzen, diese hatte allerdings am Vortag merklich an Dynamik verloren. DER AKTIONÄR setzt mit einem Turbo-Long-Zertifikat der DZ Bank auf steigende Notierungen (siehe Video).An der Wall Street hatten Anleger am ...

