DJ AMS will sich frische Mittel sichern - Umsatzerwartung erfüllt

FRANKFURT (Dow Jones)--Der österreichische Sensorspezialist AMS, der jüngst den Münchner Lichttechnikkonzern Osram übernommen hat, will sich frische Mittel sichern und erfüllt im dritten Quartal seine Umsatzerwartung. Wie die Gesellschaft am Donnerstagmorgen mitteilte, soll eine Wandelschuldverschreibungen mit erwarteter Laufzeit von sieben Jahren platziert werden. Zudem soll eine neue Brückenfinanzierung von bis zu 750 Millionen Euro abgeschlossen werden, um eine bestehende Brückenfinanzierung abzulösen. Die Maßnahmen dienen der Integration von Osram und der Umsetzung des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages, der mit Osram geschlossen wurde. Zu den Einzelheiten der Wandelanleihe erklärte AMS, der Zeitpunkt und die Bedingungen für die Platzierung der Anleihen würden in Abhängigkeit von den Marktbedingungen festgelegt.

Für das dritte Quartal meldete AMS einen Umsatz von 564 Millionen US-Dollar. Das liegt zwar unter dem Vorjahreswert von 644,98 Millionen Dollar, aber am oberen Ende der Konzern-Erwartungen. AMS hatte Ende Juli ein "sehr gutes drittes" Quartal mit einem Umsatz zwischen 530 bis 570 Millionen Dollar in Aussicht gestellt.

October 08, 2020 02:04 ET (06:04 GMT)

