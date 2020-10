DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

ARGENTINIEN 93/23 VAR A8RK DE0004103015 BAW/UFN

GER.LI.BONDS 18/21 MTN XS1921996382 BAW/UFN

DTEK FINANCE 16/24 XS1543030222 BAW/UFN

ECUADOR BONDS 00/30 RPKB XS0115743519 BAW/UFN

