Die transparente Verschlüsselung von Thales schützt die in Teradata Vantage gespeicherten Daten, einschließlich Datenbank, Protokolle und Systemdateien.

Thales stellt eine neue leistungsfähige Datensicherheitslösung für Teradata-Kunden vor, die die Vantage-Plattform für Daten und Analysen nutzen. Die Bereitstellung der transparenten und skalierbaren Verschlüsselungslösung sorgt für die Sicherheit der Daten "at rest" in jeder Umgebung. Mit Thales Tranparent Encryption können Kunden von Teradata Vantage durch Verschlüsselung, Zugriffskontrollen und auditierbare Protokollierung von Datenzugriffen eine bessere Einhaltung von Compliance- und Datenschutzbestimmungen erreichen.

Diese Lösung lässt sich leicht datei- und systemübergreifend einsetzen und ermöglicht die schnelle Verschlüsselung von Daten "at rest" innerhalb der Vantage-Plattform. Die transparente Verschlüsselung sorgt für eine einfache Implementierung, da keine Anwendungsentwicklung oder Änderungen an der Datenbankintegration erforderlich sind. Die kosteneffektive Lösung beseitigt die Risiken von Datenverstößen und unterstützt Initiativen zur Einhaltung von Vorschriften, während Unternehmen Monate bei der Bereitstellung von Datenschutz für eine Teradata-Umgebung sparen.

Effektives und granulares Access Policy Management

Thales Transparent Encryption ist für Vantage-Benutzer und -Administratoren völlig unsichtbar. Solange die Nutzer zum Zugriff auf die Datenbanken und Systemdateien berechtigt sind, bekommen sie nicht mit, dass diese geschützt sind. Prozesse und Aktionen von nicht autorisierten Benutzern werden jedoch sofort gestoppt und protokolliert. Die Lösung kann flexibel über physische, virtuelle und Cloud-Umgebungen hinweg eingesetzt werden und gibt Unternehmen die Möglichkeit, granulare Zugriffsrichtlinien zu implementieren. Diese Richtlinien ermöglichen Administratoren auf Infrastrukturen und Systeme zuzugreifen, ohne dass sie sensible Daten im Klartext sehen.

Die Lösung ist so konzipiert, dass sie die hochskalierbaren und äußerst leistungsstarken Vantage-Implementierungen im eigenen Rechenzentrum, in Cloud und in hybriden Umgebungen erfüllt. Diese Umgebungen können mehrere hundert Terabyte bis viele Petabyte groß sein, hochsensible und regulierte Daten enthalten und anschließend Datenschutzbestimmungen (z. B. DSGVO, CCPA usw.) unterliegen. Die skalierbare Lösung bietet einen geringen Overhead durch Ver- und Entschlüsselungsaktivitäten, so dass die Benutzer Daten robust sichern und kritische I/O und Speichereffizienz beibehalten können.

"Wir freuen uns, mit dem Teradata Team zusammenzuarbeiten, um das Thales-Angebot um die transparenten Verschlüsselungslösungen für Teradata zu erweitern. Unsere bestehenden gemeinsamen Kunden werden einfach ihre Investitionen in die Datensicherheitsplattform auf ihre Vantage-Umgebung ausweiten. Das führt dazu, dass die Richtlinien für die Verschlüsselung, den privilegierten Benutzerzugang und die zusätzlichen Security Intelligence-Protokolle zur weiteren Verbesserung der Sichtbarkeit beitragen. Neue Kunden werden ihre ersten Schritte unternehmen, um alle ihre Datensicherheitsanforderungen und Anwendungsfälle auf einer einfach zu bedienenden, skalierbaren und leistungsstarken Plattform zu vereinheitlichen. Die Lösung von Thales ergänzt die umfangreichen Kontrollmöglichkeiten in der Vantage-Umgebung und stellt sicher, dass die Implementierungen den strengsten behördlichen Prüfungen standhalten und die wertvollsten Daten eines Unternehmens geschützt werden", sagt Todd Moore, Senior Vice President, Encryption Solutions bei Thales.

Jay Irwin JD, Direktor des Teradata Center for Enterprise Security, fügt hinzu: "Der Kundenstamm von Teradata besteht aus einigen der größten Datenunternehmen der Welt. Sicherheit in großem Maßstab ist für diese Kundschaft lebenswichtig, weshalb die Lösung von Thales besonders gut geeignet ist, die branchenweit beste Cloud-Sicherheit von Teradata noch robuster zu gestalten. Mit der Anwendung der transparenten Verschlüsselungslösungen von Thales bieten wir eine mehrschichtige Verteidigung, die Kundendaten vor Ort, in der Cloud und in hybriden Umgebungen schützt alles Bereitstellungsarten, die unsere Kunden heute verwenden".

Über Thales

Thales (Euronext Paris: HO) ist ein globaler Technologieführer, der heute die Welt von morgen gestaltet. Die Gruppe bietet Lösungen, Dienstleistungen und Produkte für Kunden in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt, Verkehr, digitale Identität und Sicherheit sowie Verteidigung an. Mit 83.000 Mitarbeitern in 68 Ländern erwirtschaftete Thales im Jahr 2019 einen Umsatz von 19 Milliarden Euro.

Thales investiert vor allem in digitale Innovationen Konnektivität, Big Data, künstliche Intelligenz und Cybersicherheit Technologien, die Unternehmen, Organisationen und Regierungen in ihren entscheidenden Momenten unterstützen.

