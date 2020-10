DGAP-News: Your Family Entertainment AG / Schlagwort(e): Kooperation

Your Family Entertainment AG: Your Family Entertainment AG und Atem Entertainment gehen eine Content Partnerschaft ein



08.10.2020 / 09:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Your Family Entertainment AG und Atem Entertainment gehen eine Content Partnerschaft ein



München, 8. Oktober 2020 Die Your Family Entertainment AG (kurz: YFE) gibt heute eine Content Partnerschaft mit Atem Entertainment bekannt, einer in Stockholm ansässigen Produktionsgesellschaft, die die beliebte Serie "Space Yoghurt" entwickelt und produziert. YFE wird die animierte TV-Serie "Space Yoghurt" demnächst auf ihren linearen und digitalen Kinder- und Familienprogrammen international ausstrahlen. Die viel gepriesene Serie von Atem Entertainment schildert die Abenteuer dreier grüner, einäugiger Weltraumfreunde - Kapitän Migol, Wachmann Popodom und Ingenieur Drod - in einem aufregenden und farbenfrohen Universum. In jeder Episode erleben die drei Weltraum-Kreaturen ungewöhnliche Probleme im Weltall, die sie auf ebenso ungewöhnliche und lustige Weise lösen - und jede Episode endet natürlich positiv und mit einem großen Lacher. Christer Hägglund - Sprecher und Mitbegründer von Atem Entertainment - kommentiert: "Wir blicken unserer Zusammenarbeit mit großer Erwartung entgegen. Der Qualitätsanspruch, die Erfahrung und das Wachstum der YFE, zuletzt durch die Zusammenarbeit mit Huawei bewiesen, sprechen für sich selbst." "Space Yoghurt passt perfekt in das YFE Portfolio: Es ist eine unterhaltsame und lehrreiche Kids-Marke zum Anschauen, Lesen und Mitspielen. Die charmanten Charaktere werden einen tollen Platz in der weltweiten Fix&Foxi-Familie finden. Wie unsere beiden geliebten Füchse bleiben die Space Yoghurt-Figuren einander treu und stehen ihre verrückten Abenteuer immer gemeinsam durch", sagt Laurence Robinet, Chief Broadcast Officer der in München ansässigen Your Family Entertainment AG.





Über Atem Entertainment

Atem Entertainment wurde 2014 von Maria Avramova und Christer Hägglund gegründet und ist ein Unternehmen, das IPs entwickelt und produziert. Space Yoghurt ist eine der größten Marken des Unternehmens mit wachsendem Interesse auf der ganzen Welt.

Über die Your Family Entertainment AG

Die Your Family Entertainment AG (WKN: A161N1, ISIN: DE000A161N14, Kürzel: RTV) mit Sitz in München (kurz: YFE) ist Produzent und Lizenzhändler von qualitativ hochwertigen Unterhaltungsprogrammen für Kinder und die ganze Familie. Das Unternehmen verfügt über eine der größten senderunabhängigen Programmbibliotheken für Kinder- und Familienunterhaltung in Europa. Zum Programmvermögen gehören bekannte und beliebte Serien wie "Enid Blyton", "Fix&Foxi", "Urmel" oder "Altair". Die YFE betreibt daneben erfolgreich den preisgekrönten Pay-TV-Sender "Fix&Foxi TV" in der DACH- und der MENA-Region. Zusätzlich strahlt die YFE den Free-TV Sender "RiC" sowie verschiedene mobile und digitale Sender aus.

Kontakt Your Family Entertainment AG

Armin Schnell

Your Family Entertainment AG

Nordendstr. 64

80801 München

Tel.: +49 (0) 89 99 72 71-0

armin.schnell@yfe.tv

www.yfe.tv

www.fixundfoxi.tv

08.10.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de