DJ EUREX/DAX-Future legt im Verlauf weiter zu

FRANKFURT (Dow Jones)--Für den DAX-Future geht es am Donnerstag im Verlauf weiter nach oben. Der Dezember-Kontrakt steigt um 51,5 auf 12.979,5 Punkte und kratzt damit bereits wieder an der 13.000er Marke. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.987,5 und das Tagestief bei 12.921 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 5.044 Kontrakte. Charttechnisch positiv ist zu werten, dass die 38-Tagelinie mühelos genommen werden konnte. Damit rückt der kurzfristige Abwärtstrend bei 13.030 Punkten bereits in den Fokus.

October 08, 2020 02:39 ET (06:39 GMT)

