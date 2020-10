… in Europa. Der börsennotierte Spezialist für Business-to-Business-Wirtschaftsinformationen (u.a. "Auskunftei") übernimmt die schwedische Bisnode Business Information Group AB, bisher schon Partner von D&B und in 19 europäischen Ländern vertreten. Der Kaufpreis liegt bei 818 Mio. $ und wird zu einem Viertel in frischen D&B-Aktien gezahlt.



Der Konzern aus New Jersey ist seit dem 1. Juli an der Börse (NYSE-Kürzel DNB). Erster Kurs 25,00 $ nach einer Emissionsspanne von 19 bis 21 $ und 22 $ Zeichnungspreis.



