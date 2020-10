Donald Trump will in Sachen fiskalpolitischer Unterstützung nicht als Basta-Präsident in die Geschichte eingehen und lockert seine Haltung zumindest in dem Punkt, die Fluglinien des Landes zu stützen, die mit zehntausenden Stellenstreichungen drohten. Und der Präsident der Zentralbank im US-Bundesstaat Minneapolis hält nicht 2,2 oder 2,4, sondern gleich 3,5 Billionen US-Dollar für eine gute Größe des neuen Konjunkturpaketes. Damit liegt er nicht nur weit über den Forderungen der Demokraten, sondern ...

