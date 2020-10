… den Gütestempel von MCDONALDS und wurde ein Sieger bei der Tagesperformance (+ 4,0 %). Der Hintergrund:



Auf die Karte von MCDONALDS in Großbritannien kommt ein veganer Burger mit der entscheidenden Fleischersatz-Füllung ("Patty") aus dem Hause BEYOND MEAT. So berichten es zumindest die Branchenkenner von Vegan Food UK. Das 2009 gegründete kalifornische Unternehmen würde damit in eine neue Dimension vorstoßen, erst recht wenn das Produkt weltweit auf die McD-Theken kommt.



Von "BYND" wurden gestern in New York 5,17 Mio. Stück gehandelt, Schlusskurs 189,14 $ und es ist noch Platz bis zum Allzeithoch 239,71 $ vom 22. Juli 2019. Bei 240 $ liegen auch neue Kursziele optimistischer Analysten.



Der aktuelle Hype ist ok. Ein Börsenwert von 11,4 Mrd. $ und ein KGV um 300 auf Basis 2021 sind hoch gegriffen. Vegane Alternativen, in der Regel deutlich preiswerter, profitieren längst und weniger volatil vom Veggie-Trend.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Kennen Sie schon das Free TV-Angebot von Bernecker TV? Abonnieren Sie kostenlos den YouTube-Kanal von Bernecker TV unter: www.youtube.com/BerneckerTV

BEYOND MEAT-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de