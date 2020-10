Wie hast du dieses Jahr bis jetzt wahrgenommen? Ich vermute so wie die meisten, nämlich mit ungläubigem Staunen. Denn niemand hätte wohl gedacht, dass uns dieses neuartige Coronavirus so lange begleiten würde. Und man kann wohl sagen, dass die Pandemie für einige Verwerfungen an den Märkten gesorgt hat. Die Panik vom März ist allerdings schon wieder Geschichte und die Börsen haben sich weltweit nachhaltig erholt. Und obwohl einige Branchen noch sehr unter den Auswirkungen der Coronakrise zu leiden ...

