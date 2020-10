Original-Research: MBH Corporation plc - von GBC AG



Einstufung von GBC AG zu MBH Corporation plc



Unternehmen: MBH Corporation plc

ISIN: GB00BF1GH114



Anlass der Studie: Research Comment

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 1,72 Euro

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2021

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann



Mit 8 Akquisitionen ist das Jahresziel fast erreicht, Hohe Investitionsaktivität sollte sich fortsetzen, Prognosen und Kursziel unverändert



Mit der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen 2020 zeigt die MBH Corporation plc (kurz MBH) ein starkes Umsatzwachstum in Höhe von 30,5 % auf 27,37 Mio. GBP (VJ: 20,97 Mio. GBP) auf. Dieses starke Wachstum ist dabei in erster Linie den drei Unternehmensakquisitionen zu verdanken, womit die MBH zum Stichtag 30.06.2020 ihr Beteiligungsportfolio auf insgesamt 13 Beteiligungsgesellschaften ausgebaut hat. Besonders hervorzuheben ist an dieser Stelle die im März 2020 erfolgte Akquisition von Robinson Caravans, einem in UK ansässigen Hersteller von Wohnanhänger. Insbesondere im Umfeld der pandemiebedingten Reisebeschränkungen dürfte die Gesellschaft von einer verstärkten Nachfrage profitieren. Seit der Akquisition trug Robinson Caravans insgesamt 4,63 Mio. GBP zum Konzernumsatz bei. Parallel hierzu trug das im Januar 2020 neu erworbene Pflegeheim Samuel Hobson House ebenfalls erstmals 0,49 Mio. GBP zu den MBH- Umsätzen bei. Logistica Training, der dritte Erwerb des ersten Halbjahres 2020 dürfte aufgrund der erst am 09. Juni 2020 erfolgten Akquisition keinen relevanten Umsatzbeitrag geleistet haben.



Negative Effekte im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie lassen sich insbesondere im Segment Baudienstleistungen/Construction Service beobachten. Die in Neuseeland im Bereich der Renovierungsdienstleistungen tätige Cape Ltd. musste einen Umsatzrückgang auf 5,55 Mio. GBP (VJ: 11,46 Mio. GBP) hinnehmen. Dieser wurde jedoch durch einen Anstieg der Umsätze in UK aufgefangen, so dass insgesamt der Bereich Baudienstleistungen dennoch ein Umsatzwachstum in Höhe von 5,8 % auf 17,48 Mio. GBP (VJ: 16,53 Mio. GBP) erreicht hat.



Die im Zusammenhang mit der höheren Investitionsaktivität gestiegenen Kosten haben zwar zu einem nur unterproportionalen EBITDA-Anstieg um 12,0 % auf 1,50 Mio. GBP (VJ: 1,34 Mio. GBP) geführt. Alle in 2020 erworbenen Gesellschaften weisen dabei aber ein positives Ergebnisniveau auf. Die vor diesem Hintergrund nur konstante Entwicklung des Nachsteuerergebnisses in Höhe von 0,66 Mio. GBP (VJ: 0,67 Mio. GBP) ist auf einen deutlichen Anstieg der Abschreibungen sowie auf höhere Finanzierungskosten zurückzuführen. MBH hat in 2020 den Portfolioausbau hauptsächlich über das aufgelegte 50 Mio. EUR umfassende Anleiheprogramm finanziert. Damit ist die Gesellschaft in der Lage, auch bei einem niedrigen Niveau des MBH-Aktienkurses ohne Verwässerung Akquisitionen zu finanzieren. Zum Bilanzstichtag waren Anleihen in einem Volumen von 14,27 Mio. GBP ausgegeben.

Nach dem Stichtag 30.06.2020 hat MBH eine weiterhin sehr hohe Transaktionsaktivität ausgewiesen. Nachdem Ende Juli 2020 der Erwerb von GS Contracts bekannt gegeben wurde, hat die Gesellschaft im August Ashley David Taxis übernommen und damit ein neues Segment 'Transport' etabliert. Anfang September 2020 wurde mit der Übernahme der in den USA ansässigen Unternehmen Meeting of the Minds (MOTM) und Everyday Realty Services (ERS) das neue Segment 'Immobilien' etabliert sowie gleichzeitig erstmals dem US- amerikanischen Markt adressiert. MOTM bietet Veranstaltungen und Mentoring- Dienste für Immobilienunternehmen an und ERS ist ein Immobilienvermittler und gewerbliche Finanzierungsgesellschaft.



Mit dem Erwerb der beiden in USA ansässigen Gesellschaften hat die MBH bislang 8 Akquisitionen getätigt und ist damit dem Ziel, auf Gesamtjahresebene 10 neue Unter-nehmen zu erwerben, sehr nahe. Auch unsere Prognose, in der wir für 2020 8 Akquisitionen unterstellt haben, ist damit vorzeitig erreicht worden. Wir passen unsere Schätzungen an die Unternehmens-Guidance an. Allerdings lagen die Umsatzerlöse der zuletzt erworbenen Unternehmen deutlich unterhalb unserer Annahmen, die eine Steigerung des Pro-Forma-Umsatzes je Akquisition um durchschnittlich 3,8 Mio. GBP p.a. unterstellt haben. MOTM und ERS hatten in 2019 insgesamt Umsatzerlöse in Höhe von 1,23 Mio. USD (0,95 Mio. GBP) erreicht.

Auch wenn wir unterstellen, dass die MBH bis zum Jahresende weitere Unternehmen erwerben dürfte, behalten wir unsere bisherigen Umsatz- und Ergebnisprognosen bei. Die höhere Transaktionsanzahl wird durch einen niedrigeren anorganischen Umsatzbeitrag ausgeglichen. Für die Folgejahre nehmen wir keine Veränderungen an und unterstellen weiterhin 10 Unternehmensakquisitionen pro Jahr. Angesichts der unveränderten Prognosen bestätigen wir unser bisheriges Kursziel von 1,55 GBP (1,72 EUR) und vergeben, bei einem aktuellen Aktienkurs in Höhe von 0,44 EUR, weiterhin das Rating KAUFEN.



Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,11);

Datum (Zeitpunkt) Fertigstellung: 08.10.202 (08:15 Uhr) Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 08.10.20 (10:00 Uhr)

