Das Chartbild der Commerzbank hat sich deutlich aufgehellt. In dieser Woche ist der Wert bereits sieben Prozent im Plus. Neue Kaufsignale sollten nun dafür sorgen, dass der Aufschwung weiter anhält. Möglicherweise könnte die Aktie schon in den nächsten Tagen aus ihrem langfristigen Abwärtstrend, der seit 2018 besteht, ausbrechen.Auf lange Sicht bewegt sich die Commerzbank-Aktie in einem Abwärtstrend. Nachdem Anfang September ein Ausbruchsversuch fehlgeschlagen ist, steht der Kurs nun wieder knapp ...

Den vollständigen Artikel lesen ...