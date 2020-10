Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Kurse der deutschen Staatsanleihen haben am Mittwoch nach den Vortagesgewinnen den Rückwärtsgang eingelegt, so die Analysten der Nord LB.Der richtungsweisende Terminkontrakt Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) sei auf 174,13 Punkte gesunken. Auch die Kurse der US-Staatsanleihen seien gesunken. Wie am deutschen Markt hätten Händler von einer leichten Gegenbewegung zum Vortag gesprochen. (08.10.2020/alc/a/a) ...

