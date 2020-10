Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Gestern konnte die Bundefinanzagentur mit einer 2,1-fachen Überzeichnung knapp 2,5 Mrd. EUR mit der 10-jährigen Bund zu -0,51% aufnehmen, so die Analysten der Helaba.Im Nachgang habe jedoch Abgabedruck eingesetzt und die Bund-Rendite sei in der Spitze auf -0,48% gestiegen. Die insgesamt zuversichtliche Stimmung unter den Finanzmarktteilnehmern habe im Tagesverlauf für Einengungstendenzen bei den Peripheriespreads gesorgt, während die Renditen aufgrund der wieder größeren Risikoneigung leicht höher tendiert hätten - vor allem bei den Kern-EWU-Ländern. Emissionsseitig müssten sich die EUR-Investoren heute mit dem Angebot NTMA begnügen. Gleich drei IRISH-Serien von mittlerer bis langer Laufzeit stünden im Kalender und die anvisierten 1 bis 1,5 Mrd. EUR sollten problemlos an den Markt gebracht werden. ...

