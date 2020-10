Frau Maischberger war mal wieder zu Gast bei Herrn Habeck und Herrn Lauterbach. Die beiden Talkshow-Dauercamper haben es erneut in die Sendung geschafft. Höchstwahrscheinlich sitzen beide da schon, wenn Frau Maischberger ankommt, also, was soll sie denn machen?

Der Beitrag Bei Maischberger: Trump verliert, Habeck rasiert, Lauterbach auch wieder dabei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...