Ausgerechnet im Börsenumfeld werden seit ewigen Zeiten Metaphern aus der Tierwelt bemüht; allen voran Bulle und Bär für die Auf und Ab's an den Märkten. Auch der Privatanleger wird gelegentlich als scheues Reh beschrieben. Ein Kommentar von DDV-Geschäftsführer Lars Brandau.Sobald er Witterung aufgenommen hat und Gefahr zu drohen scheint, ergreift er die Flucht. Gemeinhin bleibt der Privatanleger dann auch länger in Deckung, bevor er wieder zu Finanzprodukten Vertrauen fasst und an die Märkte zurückkehrt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...