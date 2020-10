Im letzten Jahr hatte der Zwischenfall an einer Wasserstoff-Tankstelle bei Oslo die Nel-Aktie in den Abgrund gerissen. Eine tiefgreifende, externe Prüfung der Explosion kam jedoch zu dem Entschluss, dass die Kerntechnologie der Norweger nicht betroffen war. Folglich erholte sich der Wasserstoff-Wert wieder und kletterte auf neue Hochs. Ausgerechnet in Norwegen soll nun der Aufbau der Infrastruktur wieder Fahrt aufnehmen.Wie Teknisk Ukeblad (TU) berichtet, starten Toyota Norway und Nel eine Zusammenarbeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...