Die Wiener Börse hat am Donnerstagvormittag deutlich höher tendiert. Der heimische Leitindex ATX gewann gegen 9.45 Uhr um 1,15 Prozent auf 2.198,68 Punkte. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es ebenfalls eine positive Anlegerstimmung zu beobachten, nachdem die Wall Street am Vorabend starke Vorgaben geliefert hatte. Auf Unternehmensebene stehen am heimischen Markt Agrana mit präsentierten Halbjahreszahlen ...

