FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Just Eat Takeaway.com von 9000 auf 9900 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Essenslieferant biete ein "saftiges" Wachstum mit "gesunden" Margen, schrieb Analystin Silvia Cuneo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die starke Geschäftsdynamik aus dem ersten Halbjahr dürfte sich im dritten Quartal fortgesetzt haben./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2020 / 03:01 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0012015705

