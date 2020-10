Deutsche Post: Die Zuversicht steigt immer weiter - auch bei den Analysten

Für die Aktie der Deutschen Post (WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004) ging es in den vergangenen Monaten steil nach oben. Dabei bestehen beste Chancen, dass sich die Kurs-Rallye auch in den kommenden Wochen und Monaten fortsetzen wird, denn die Geschäfte des DAX-Konzerns laufen auf Hochtouren.

Kräftiger Gewinnanstieg im dritten Quartal

Wie die Deutsche Post am Mittwochnachmittag per Ad-hoc-Meldung bekanntgab, hat sich die zum Ende des zweiten Quartals erreichte positive Geschäftsentwicklung im dritten Quartal fortgesetzt. So soll der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) nach vorläufigen Zahlen im dritten Quartal bei 1,37 Mrd. Euro liegen. Das bedeutet einen Anstieg von 45 Prozent im Vergleich zum dritten Quartal 2019 (942 Mio. Euro). Der abschließende Bericht für das dritte Quartal soll am 10. November veröffentlicht werden.

