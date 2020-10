Der Google Assistant wird in den kommenden Monaten einen Inkognito-Modus erhalten, den Google lieber als Gastmodus bezeichnet. Damit speichert der Sprachassistent eure Anfragen nicht mehr. Die Nutzung des Google Assistant ist bequem. Die Spracherkennung ist überaus zuverlässig und um Längen besser als die Performance, die Apples Siri bietet. So ist es naheliegend, den Assistenten etwa auf dem Android-Smartphone zu verwenden. Gastmodus speichert Ansagen nicht Der Haken an der Sache ist, dass alle an den Assistant gestellten Spracheingaben im Account des Verwenders gespeichert werde...

