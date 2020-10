Original-Research: Adler Modemärkte AG - von Sphene Capital GmbH

Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Adler Modemärkte AG

Unternehmen: Adler Modemärkte AG

ISIN: DE000A1H8MU2



Anlass der Studie: Update Report

Empfehlung: Buy

seit: 08.10.2020

Kursziel: EUR 5,90 (unverändert)

Kursziel auf Sicht von: 24 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Peter Hasler



Mit New Adler in eine neue stationäre und digitale Ära

Als 'Game Changer' wirkte die COVID-19 Pandemie nicht nur auf das nunmehr virtuelle Format des diesjährigen Capital Markets Days, auch werden die Veränderungen in der textilen Einzelhandelsindustrie nochmals beschleunigt. Während der gestrigen Strategievorstellung 'New Adler' präsentierten Vorstand und leitende Angestellte des Konzerns einen umfassenden Einblick, wie die Veränderungsprozesse in der Branche in den kommenden Jahren genutzt und aktiv mitgestaltet werden sollen. Verbunden wurde dies mit konkreten Zielsetzungen. Bis zum Jahr 2023e soll der Konzernumsatz auf EUR 560 Mio. von zuletzt EUR 495,4 Mio. (2019) gesteigert werden. In diesem Zeitraum sollen die Online-Umsätze nicht nur wie bisher angestrebt auf EUR 30 Mio., sondern auf mindestens EUR 60 Mio. gegenüber EUR 10 Mio. (2019) bzw. auf einen Umsatzanteil von dann 11% ausgebaut werden. Nach Abzug der dazu geplanten Investitionen und Marketingaufwendungen auf der einen Seite sowie fortgesetzten Maßnahmen zur Profitabilitätssteigerung und erwarteten Effizienzgewinnen auf der anderen Seite, soll das EBITDA 2023e nach Unternehmensangaben mindestens das Vorkrisenniveau 2019 von rund EUR 70 Mio. erreichen.



Für das laufende Geschäftsjahr wurde der Ausblick eines Konzernumsatzes und Ergebnisses deutlich unter dem Vorjahr bestätigt. Aufgrund des weiterhin unsicheren Pandemie-Verlaufes wurden beide Größen, wie zu erwarten, nicht quantifiziert. Jedoch rechnet der Vorstand mit einer Abschwächung des negativen Umsatztrends und einer signifikanten EBITDA-Verbesserung in der zweiten Jahreshälfte 2020e.



Im Einklang mit der Management-Guidance rechnen wir in den kommenden Jahren aufgrund der angestoßenen Effizienzsteigerungsprogramme auf der Personalseite, der Optimierung der Standorte, des Ausbaus des Online-Geschäfts und infolge tendenziell sinkender Beschaffungskosten mit einer Rückkehr der Profitabilität auf Werte, wie sie Adler Modemärkte zuletzt im vergangenen Jahr 2019 erreichen konnte. Nach Arrondierung unserer Umsatz- und Ertragsprognosen und einer Bestätigung unserer bereits angehobenen bewertungsrelevanten Risikoparameter (Annahme der Ausfallwahrscheinlichkeit im Terminal Value und CDS-Prämie für das verzinsliche Fremdkapital) errechnen wir aus unserem dreistufigen Discounted Cashflow-Entity-Modell (Primärbewertungsverfahren) ein unverändertes Kursziel von EUR 5,90 je Aktie. Wir bestätigen daher unser Buy-Rating für die Aktien der Adler Modemärkte AG.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/21724.pdf



Kontakt für Rückfragen

Peter Thilo Hasler, CEFA

+49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553

peter-thilo.hasler@sphene-capital.de



