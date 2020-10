Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das Bankensegment ist weiterhin von Fusionsspekulationen geprägt, so die Analysten der Helaba.Zuletzt habe sich die Deutsche Bank geäußert. Demnach sei eine Übernahme bereits im kommenden Jahr nicht ausgeschlossen worden, sofern gewisse Rahmenbedingungen erfüllt seien. Das gleiche Haus habe aber auch anderweitig für eine Schlagzeile gesorgt, indem für einen Millionenkredit an den Käsehersteller Ambrosi 125.000 Käselaibe als Kreditsicherheit akzeptiert worden seien. In Italien sei dies bereits seit langem gängige Praxis. ...

