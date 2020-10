Wien (www.anleihencheck.de) - Nachdem der US-Präsident die Verhandlungen über ein weiteres US-Fiskalpaket am Dienstagabend überraschend für beendet erklärt hat, ruderte Trump gestern zumindest etwas zurück, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Während der Stabschef im Weißen Haus sich skeptisch im Hinblick auf ein umfassendes Paket gezeigt habe, habe Trump den Kongress dazu aufgerufen, die bereits länger diskutierten abermaligen Hilfen für US-Airlines zu verabschieden. Ferner habe er sich offen für andere Einzelmaßnahmen (z.B. Einmalzahlungen an US-Haushalte) gezeigt. Mehrere kleine Schritte anstatt großer Sprung nach vorne könnte also die Devise bis zu den Wahlen sein. Dass weitere Fiskalmaßnahmen notwendig seien, sei gemäß Sitzungsprotokoll erwartungsgemäß das gemeinsame Verständnis der FOMC-Mitglieder bei der letzten Zinssitzung gewesen. Während die de facto Nullzinspolitik der FED gemäß eigener Guidance und Markteinschätzung auf Jahre einzementiert sei, sei der weitere Verlauf der Anleihekäufe weniger klar. Nennenswerte Diskussionen hinsichtlich einer Aufstockung des Volumens habe es laut Protokoll im September aber nicht gegeben. ...

