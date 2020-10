JPMorgan erwartet, dass Amazons Prime Day in diesem Jahr noch erfolgreicher wird als im vergangenen Jahr. Das vierte Quartal des E-Commerce-Giganten werde "umwerfend", so die Analysten. Die Anleger greifen bei der Aktie derweil wieder zu - doch der zähe Seitwärtstrend ist noch immer intakt.Der Prime Day werde der Startschuss für eine starke Shoppingsaison vor Weihnachten sein, so JPMorgan. Das Event könnte Amazon Einnahmen in Höhe von 7,5 Milliarden Dollar einbringen. 2019 hatte der Prime Day dem ...

