Sicherheitsexperten haben eine gefährliche Sicherheitslücke in dem WordPress-Plugin WPBakery entdeckt. Wer die Erweiterung einsetzt, sollte dringend die neueste Version einspielen. WPBakery ist das vielleicht beliebteste Page-Builder-Plugin für WordPress. Mit der Erweiterung lassen sich Seiten leicht per Drag-and-Drop anpassen. Jetzt hat das auf WordPress-Sicherheit spezialisierte Unternehmen Wordfence jedoch eine schwerwiegende Sicherheitslücke in dem Plugin entdeckt. Nutzerinnen und Nutzer, die eigentlich nur Autorenrechte haben, könnten die Lücke ausnutzen, um so ...

