Der DAX eröffnete die Handelssitzung am gestrigen Mittwoch weitgehend flach, während unter den Anlegern die Besorgnis über die Coronavirus-Pandemie und ihre Auswirkungen auf die Wirtschaft weiterhin vorherrscht. US-Präsident Donald Trump hatte die Regierung und seine Partei am Vorabend angewiesen, bis nach der Wahl nicht mehr mit den Demokraten über weitere Hilfsmaßnahmen für die Bewältigung der Viruskrise zu verhandeln. Wir gehen in beiden hinterlegten Szenarien zwar noch einmal von einer anstehenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...