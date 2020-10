Aktuell gebe es nach einem starken Aufschwung im dritten Quartal eine Abflachung, aber keinen neuerlichen Einbruch, sagte RBI-Chefanalyst Peter Brezinschek in einem Ausblick am Donnerstag. Für die Jahresmitte 2021 geht man davon aus, dass ein Impfstoff verfügbar ist und die Konjunkturprogrammen wirken, sagte Brezinschek. Die stärksten Einbrüche am Arbeitsmarkt sollen dann wieder verdaut sein und die ...

