Die BYD-Aktie ist zuletzt zu immer neuen Rekorden gefahren. Allein im September legte der chinesische Automobil- und Batteriehersteller eine starke Kursrallye mit einem Plus von 60 Prozent hin. Und: Fundamental hält der gute Newsflow an. Ein neuer Auftrag führt die Chinesen nun in den US-Bundesstaat Missouri.So gab BYD North America bekannt, dass vier in Amerika hergestellte batterieelektrische Busse des Modells K7M an die City of Columbia in Missouri ausgeliefert wurden. Auftraggeber für die Elektrobusse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...