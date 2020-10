Unterföhring (ots) - Diese zwei neuen "The Masked Singer"-Kostüme bringen jede Feier in Schwung. DAS SKELETT darf auf keiner angesagten Party fehlen. DER FROSCH bringt alle mit seinem "Froggy-Dance" in Bewegung. Ab Dienstag, 20. Oktober 2020, um 20:15 Uhr lassen es die beiden Masken live auf ProSieben zusammen mit den Kostümen DAS ALIEN, DIE BIENE, DAS NILPFERD und fünf weiteren einzigartigen Kostümen auf der "The Masked Singer"-Bühne krachen - und ganz Deutschland rätselt: Welche Stars verbergen sich unter den Masken?Warmtanzen für den MaskedSinger-Start: Um den Kopf für das große MaskedSinger-Rätselspiel frei zu bekommen und den Geist schon mal in Schwung zu bringen, können alle Fans jetzt schon mitmachen und sich mit dem FROSCH und seinem froggydance warmtanzen. Den froggydance gibt es zum ersten Mal heute Abend exklusiv in "red." (8.10., ab 22:45 Uhr) zu sehen und im Anschluss jederzeit auf www.themaskedsinger.de zum Mittanzen.Hasenschlau und engelsgleich - das "The Masked Singer"-Herbst-Rateteam: In der dritten Staffel der ProSieben-Erfolgsshow will das MaskedSinger-Herbst-Rateteam, "Hase" Sonja Zietlow, "Heavy-Metal-Engel" Bülent Ceylan und ein wöchentlich wechselnder Promi-Rategast, zusammen mit allen Fans den zehn neuen Undercover-Sängern in ihren zehn neuen, aufwändigen Kostümen auf die Schliche kommen. Wer entdeckt die Indizien und kann das größte TV-Rätsel Deutschlands lösen? Matthias Opdenhövel moderiert "The Masked Singer". Produziert wird die ProSieben-Erfolgsshow von EndemolShine Germany.Dienstag bleibt Rätseltag: ProSieben zeigt auch die dritte Staffel von "The Masked Singer" an jedem Dienstag live um 20:15 Uhr aus Köln - mit einer Ausnahme: Zum Halbfinale dürfen die Zuschauerinnen und Zuschauer bereits am Montag, 16. November 2020 rätseln, welche Stars unter den Masken stecken. Das große Live-Finale steigt dann wieder am Dienstag, 24. November 2020, auf ProSieben."The Masked Singer" - die dritte Staffel ab Dienstag 20. Oktober 2020, um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf JoynAlle Infos zur Show auf der "The Masked Singer"-Presseseitehttp://presse.prosieben.de/themaskedsinger und auf http://themaskedsinger.deIn der neuesten Folge des ProSieben Podcasts gibt Sarah Seißler, Gründerin der größten "The Masked Singer"-Rategruppe auf Facebook mit über 20.000 Mitgliedern, spannende Einblicke in die Recherchemethoden der Fans und worüber bereits zu den Masken gerätselt wird. "Willkommen beim Privatfernsehen - Der ProSieben Podcast" jetzt kostenlos auf FYEO, auf ProSieben.de/Podcast und überall, wo es Podcasts gibt.Hashtag zur Show: MaskedSingerPressekontakt:Frank Wolkenhauer, Petra DandlCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1158, - 1169email: frank.wolkenhauer@seven.onepetra.dandl@seven.one Photo Production & EditingTabea Wernerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1167email: tabea.werner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4728437