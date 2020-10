Die starken Zahlen bei STMicro nebst Prognoseerhöhung aufgrund einer besseren Verfassung des Automotive-Bereichs treiben den Kurs von Infineon - einerseits durch das starke Standbein bei Leistungshalbleitern, wo die Münchener weltweit die Nr. 1 sind und andererseits bei Fahrerassistenzsystemen, wo man je nach Baustein Platz 2 oder 3 beim weltweiten Marktanteil einnimmt. Wichtig zu wissen:



Der echte Trigger der nächsten Jahre für den Kurs wird E-Mobility. Mit Blick auf die Leistungshalbleiter wird allein im Antriebsstrang der Chip-Bedarf um den Faktor 19 zulegen. Konkret: Während in einem Verbrenner Leistungs-Chips für 17 $ verbaut sind, werden es im Stromer 317 $ sein. Eine ähnliche Rechnung gilt bei der Roboterisierung der Fahrzeuge. Bei aktuell gängigen Level-2-Fahrzeugen stecken Chip-Module und -Sensoren für 160 $ in jedem Fahrzeug. Bei Level-4/5-Modellen, die 2030 Standard sein werden, sprechen wir über 970 $ je Fahrzeug. Kurzfristig:



Das letzte Geschäftsquartal 2019/20 läuft besser als erwartet. Wir rechnen mit einer positiven Margenüberraschung, halten das jedoch auf kurze Sicht für eingepreist.



