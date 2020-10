Märkte um 12: DAX vor dem Befreiungsschlag? - Deutsche-Post-Aktie auf Rekordhoch

Der DAX legt am Donnerstagmittag zwischenzeitlich um 0,5 Prozent zu und hat sich damit dicht an die 13.000er-Marke herangearbeitet. Ein Ausbruch nach oben würde ein neues starkes Kaufsignal bedeuten. Die Chancen stehen dafür gut, denn aus den USA kommen positive Vorgaben. Die Futures auf die wichtigsten amerikanischen Aktienindizes notieren deutlich im Plus. Gut möglich ist deshalb, dass der DAX in Kürze eine neue Kurs-Rallye startet.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,5% 12.986 MDAX +0,6% 27.777 TecDAX +0,7% 3.122 SDAX +0,6% 12.832 Euro Stoxx 50 +0,3% 3.242

Am Donnerstagmittag standen im DAX 23 Gewinnern sieben Verlierer gegenüber. Der größte Gewinner war die Aktie von MTU Aero Engines (WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0), die zeitweise um rund drei Prozent zulegte.

Von Anlegern aufmerksam verfolgt wird am Donnerstagmittag auch die Aktie von Deutsche Post (WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004). Die Geschäfte des DAX-Konzerns laufen glänzend, wie die Unternehmensprognose zum dritten Quartal und zum Gesamtjahr 2020 zeigen. Die Aktie kletterte daraufhin auf ein neues Rekordhoch.

