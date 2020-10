Die neue Technologie verspricht, die Art und Weise der Interaktion zwischen Verbrauchern und Unternehmen neu zu definieren, die Identitätsprüfung zu verbessern und Reibungsverluste zu verringern, wenn Einzelpersonen über digitale Kanäle mit Unternehmen in Kontakt treten.

Ping Identity (NYSE: PING), die intelligente Identitätslösung für Unternehmen, gab heute die Übernahme von ShoCard bekannt, einem führenden Technologieunternehmen, das darauf abzielt, die Art und Weise zu verändern, wie Benutzer ihre Identität managen und mit Unternehmen in Kontakt treten. Die Übernahme ist ein bedeutender Schritt in Richtung der Vision von ShoCard, den Benutzern mehr Kontrolle über ihre Privatsphäre zu geben und gleichzeitig Betrugsfälle zu reduzieren und die Benutzerinteraktionen mit Unternehmen zu optimieren. Mit der Einführung dieser neuen Technologie ebnet Ping Identity den Weg für eine neue Ära im Bereich der Identität, in der der Einzelne mehr Kontrolle über seine personenbezogenen Daten und darüber hat, wie und wann diese Daten weitergegeben werden. Die Technologie ermöglicht es Einzelpersonen, die Verifizierung ihrer Identität zu erfassen und diese an Unternehmen weiterzugeben, wenn sie neue Beziehungen mit Datenschutz an erster Stelle aufbauen.

ShoCard nutzt die Leistungsfähigkeit heutiger Mobiltelefone als einen persönlichen Identitäts-Tresor. Durch die Integration mit der Ping Intelligent Identity Platform, die über 2 Milliarden Konten sichert, ermöglicht es ShoCard den Benutzern, persönliche Identitätsdaten auf ihrem Telefon zu erfassen und zu speichern und diese Daten dann mithilfe von Gesichts- oder Fingerabdruck-Biometrie freizuschalten und weiterzugeben. Die Technologie wird in die Ping-Plattform integriert und allen Ping-Kunden als neues Modell für Datenschutz und Kundeneinbindung zur Verfügung gestellt.

Persönliche Identität, auch dezentralisierte oder selbst-souveräne Identität genannt, schafft eine neue Möglichkeit für Einzelpersonen, auf sichere Weise Informationen über sich selbst zu erfassen und weiterzugeben, um anderen gegenüber ihre Identität nachzuweisen und Zugang zu Dienstleistungen wie der Eröffnung eines Bankkontos, der Refinanzierung einer Hypothek, dem Kauf eines Autos, der Aufnahme einer neuen Beschäftigung und mehr zu erhalten. Die Technologie ermöglicht es den Nutzern, nur das weiterzugeben, was notwendig ist, und Unternehmen können diese Informationen in Echtzeit überprüfen.

Um den ShoCard Identitäts-Wallet zu befüllen, teilen die Unternehmen validierte Angaben über die Benutzer wie z. B. Beschäftigungsnachweise, Gehaltsnachweise, Ausbildungsnachweise, Impfnachweise usw. Einmal empfangen, können Einzelpersonen diese Informationen mit anderen per SMS, E-Mail, QR-Code oder über andere sichere Kanäle austauschen. Zusätzlich zu den Sicherheits- und Datenschutzvorteilen wird dieses revolutionäre neue Modell des Identitätsdatenaustauschs die Benutzererfahrung sowohl für Verbraucher als auch für Dienstleistungsanbieter dramatisch verbessern, indem es den Zeit- und Kostenaufwand für die Identitätsüberprüfung reduziert, Registrierungsformulare überflüssig macht und es den Benutzern ermöglicht, sich mit nichts weiter als einem biometrischen Gesichts- oder Fingerabdruck anzumelden.

Die Zukunft ist persönlich

Eine Lösung für die persönliche Identität ist auf dem heutigen Markt längst überfällig. Siebzig Prozent der Amerikaner sind der Ansicht, dass ihre personenbezogenen Daten heute weniger sicher sind als noch vor fünf Jahren, und 84 sagen, dass sie mehr Kontrolle darüber wünschen, wie ihre Daten genutzt werden. Das Modell von Ping zur persönlichen Identität wird diesen Bedenken begegnen und Unternehmen in die Lage versetzen, sich in einer Welt zu differenzieren, in der Datenschutz und Benutzerfreundlichkeit einen hohen Stellenwert haben.

"Eine dezentralisierte Identität und das erneuerte Interesse am Schutz der Privatsphäre und des Dateneigentums (und der Monetarisierung) werden einen Wandel bewirken. Es gibt begründete Anzeichen dafür, dass die Gewinner im nächsten Jahrzehnt diejenigen sein werden, die die neuen Formeln für die Umsetzung einer dezentralisierten Identität entwickeln. Dies wird eine große Marktchance für das digitale Geschäft eröffnen", schrieb Homan Farahmand, Senior Director Analyst bei Gartner, im Bericht "Guidance for Decentralized Identity and Verifiable Claims" von Januar 2020.

Die neue Identitätslösung von Ping Identity umfasst einen Identitäts-Wallet, der einen bahnbrechenden Ansatz für digitale Interaktionen darstellt, bei dem die Privatsphäre an erster Stelle steht. Er enthält übertragbare, überprüfbare Angaben, die Benutzer für einen bestimmten Anbieter, Partner oder eine Ressource freigeben können. Diese validierten Angaben können aus einem Führerschein, Reisepass, Hochschulzeugnissen, Beschäftigungsnachweisen, Fahrzeugregistrierungen oder Bankkontoauszügen stammen und in unbegrenzten Szenarien eingesetzt werden.

"Die persönliche Identität ist die nächste Welle der Evolution im Bereich der Identitätssicherheit und stellt einen Segen für Unternehmen und Verbraucher gleichermaßen dar. Mit diesem Modell können Unternehmen die Speicherung sensibler Daten und die damit verbundenen Risiken vermeiden, während Kunden es vermeiden können, unnötige persönliche Daten mit Dienstanbietern zu teilen, was letztlich zu einem vertrauenswürdigeren Online-Erlebnis führt", sagte Andre Durand, CEO von Ping Identity. "Fragen der Privatsphäre und des Misstrauens werden gelöst, wenn Einzelpersonen selbst entscheiden können, welche personenbezogenen Daten sie an Organisationen weitergeben, um einen Sachverhalt über sich selbst zu bestätigen. Die erstklassige Technologie von ShoCard ermöglicht es Ping, unsere Mission der Schaffung einer Zukunft der persönlichen Identität erheblich zu beschleunigen."

"Der Erfolg jeder zukunftssicheren Identitätslösung beruht auf ihrer Fähigkeit, Reibungsverluste zu beseitigen, eine nahtlose Benutzererfahrung zu bieten, Sicherheits- und Datenschutzprotokolle zu stärken und dem Endbenutzer Eigentumsrechte und Kontrolle zu bieten", sagte Armin Ebrahimi, Gründer von ShoCard und Leiter des Bereichs Distributed Identity bei Ping Identity. "Dies ist seit dem ersten Tag von ShoCard unsere Vision. Und jetzt, als integraler Bestandteil der vertrauenswürdigen Marke von Ping Identity, die mehr als zwei Milliarden Benutzer erreicht, können wir diese Vision Wirklichkeit werden lassen."

Ping Identity wird in den kommenden Monaten neue Lösungen einführen, die das Modell zur persönlichen Identität voranbringen. Um mehr darüber zu erfahren, besuchen Sie www.shocard.com.

Über Ping Identity

Ping Identity ist die intelligente Identitätslösung für Unternehmen. Wir versetzen Unternehmen in die Lage, identitätsdefinierte Sicherheit nach dem Zero-Trust-Prinzip und eine personalisierte, optimierte Benutzererfahrung zu erzielen. Die "Intelligent Identity"-Plattform von Ping bietet Kunden, Mitarbeitern und Partnern Zugang zu Cloud-, Mobil-, SaaS- und On-Premises-Anwendungen für das gesamte hybride Unternehmen. Mehr als die Hälfte der Fortune 100 wählen uns aufgrund unserer Expertise in Sachen Identität, offener Standards und Partnerschaften mit Unternehmen wie Microsoft und Amazon. Wir bieten flexible Identitätslösungen, die digitale Geschäftsinitiativen vorantreiben, Kunden begeistern und das Unternehmen durch Multi-Faktor-Authentifizierung, Single Sign-On, Zugriffsverwaltung, intelligente API-Sicherheit, Directory- und Data-Governance-Funktionen absichern. Weitere Informationen finden Sie unter www.pingidentity.com.

