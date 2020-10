08.10.2020 - Ballard PowerSystems Inc. (ISIN: CA0585861085) hat erkannt - ein Multimilliardenmarkt steht zur Verteilung und man muss groß planen, wenn man vorne mitspielen will. Und auch die Anleger scheinen wieder mehr Vertrauen in die rosige Zukunft Ballard Powers zu entwickeln. Nachdem die Aktie einige Zeit nach ihren extremen Kursgewinnen konsolidierte, scheint man jetzt wieder Schwung in Richtung alter Jahreshochs zu nehmen - zeitlich verzögert zu der fulminanten Entwicklung Plug Powers in den letzten Tagen "Plug Power Aktie neue Rekordhochs in Serie..." scheint der Kurs jetzt auch bei Ballard ...

