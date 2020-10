Universal Electronics Inc. (UEI), der weltweit führende Anbieter universeller Steuerungs- und Erfassungstechnologien für das intelligente Zuhause, wurde ausgewählt, um Liberty Global, einem der weltweit führenden Unternehmen für konvergierte Video-, Breitband- und Kommunikationsdienste mit 11 Millionen Kunden in sechs europäischen Ländern, sprachgesteuerte Fernbedienungseinheiten für seine neue umweltfreundliche Set-Top-Box zur Verfügung zu stellen.

Die sprachgesteuerte BLE-Fernbedienung wird von der UEI-Chiptechnologie angetrieben, die eine längere Batterielebensdauer ermöglicht, mit automatischer Einrichtung und Bedienung über die QuickSet-Plattform von UEI, die eine unübertroffene Cloud-basierte Lösung zur Vereinfachung des universellen Entertainments und der intelligenten Haussteuerung bietet.

Die Fernbedienung wurde entwickelt, um das Kundenerlebnis zu verbessern. Sie nutzt Spracherkennungstechnologie für die Suche nach Inhalten auf der RDK-basierten Horizon-4-Plattform von Liberty Global, die Zugang zu Live-TV, On-Demand-Inhalten und OTT-Apps bietet.

Im August 2020 führte Liberty Global die kompakte 4K Mini TV Box ein, die zu 35 aus recyceltem Kunststoff hergestellt wird und den Energieverbrauch im Vergleich zu den früheren Set-Top-Boxen um 77 senkt. Die 4K Mini TV Box, das erste reine IP-Gerät des Unternehmens, wird von Liberty Globals TV-Plattform der nächsten Generation, Horizon 4, betrieben.

Die 4K Mini TV Box ist derzeit für Kunden von Libertys UPC Poland, dem größten Kabelanbieter des Landes, erhältlich. Die Set-Top-Box wird 2021 auf den anderen Märkten von Liberty Global eingeführt.

"Wir haben eine solide und kooperative Beziehung mit UEI und setzen uns gemeinsam für Qualität und Nachhaltigkeit ein", sagte Pieter Vervoort, Vice President für Entertainment Products bei Liberty Global.

UEI hat mehrere Nachhaltigkeitsinitiativen in der Entwicklung, der Supply Chain und den Herstellungsprozessen umgesetzt, darunter die Wiederaufarbeitung von Fernbedienungen, die Verwendung recycelter Materialien und die Entwicklung energieeffizienterer Produkte.

"Wir freuen uns und sind stolz darauf, für dieses Projekt ausgewählt worden zu sein, da es uns ermöglicht, unsere besten Leistungen zu erbringen und eine extrem einfach zu bedienende Steuerungslösung auf dauerhafte, nachhaltige Weise zu liefern", sagte Menno Koopmans, Senior Vice President of Global Sales and Marketing bei UEI. "Aufbauend auf unserer langfristigen Partnerschaft freuen wir uns, Liberty Global ein weiteres Stück hochmoderner, sprachgesteuerter Steuerungstechnologie liefern zu können."

UEI ist seit über drei Jahrzehnten führend in der Entwicklung von Unterhaltungs- und intelligenten Haussteuerungstechnologien. UEI war das erste Unternehmen, das über seine QuickSet-Plattform Sprachsteuerung und fortschrittliche Funktionen wie die automatische Einrichtung und universelle Steuerung angeschlossener Geräte eingeführt hat. Seit 2015 hat UEI über 100 Millionen seiner sprachgesteuerten Fernbedienungen an Kunden auf der ganzen Welt ausgeliefert.

Über Universal Electronics Inc.

Das 1986 gegründete Unternehmen Universal Electronics Inc. (NASDAQ: UEIC) ist der weltweit führende Anbieter von universellen Steuerungs- und Sensortechnologien für das intelligente Zuhause. Das Unternehmen entwirft, entwickelt, fertigt und liefert über 500 innovative Produkte, die von den weltweit führenden Marken in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Abonnementübertragung, Sicherheit, Heimautomatisierung, Gastgewerbe und Klimatisierung eingesetzt werden. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.uei.com.

Alle hier erwähnten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

QuickSet ist ein Markenzeichen von Universal Electronics Inc.

Safe-Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Wörter und Ausdrücke, die nicht historische Tatsachen darstellen, kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich der zeitgerechten Entwicklung, Lieferung und Marktakzeptanz der in dieser Pressemitteilung genannten Produkte und Technologien, darunter die sprachgesteuerte BLE-Fernbedienung und die proprietären Chip- und QuickSet-Technologien von UEI; der anhaltenden Marktdurchdringung und des Wachstums der Liberty Global Horizon-4-Plattform und der 4K Mini TV Box sowie anderer in dieser Pressemitteilung genannter Produkte und Verbrauchertechnologien; und anderer Faktoren, die in den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind. Die tatsächlichen Ergebnisse, die das Unternehmen erzielt, können aufgrund solcher Risiken und Ungewissheiten erheblich von jeglichen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Das Unternehmen übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung eintreten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

