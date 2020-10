Die Aktien des Aromen- und Riechstoff-Herstellers Givaudan haben am Donnerstag mit deutlichen Verlusten auf die Bekanntgabe aktueller Umsatzzahlen reagiert. In Zürich büßten die Papiere des Aromen- und Duftstoffherstellers in einem festeren Gesamtmarkt (SMI) zuletzt 1,8 Prozent auf 3960 Franken ein.

