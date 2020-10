DJ Deutsche-Post-Tochter vereinbart Supply-Chain-Vertrag mit Plantagen

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Eine Deutsche-Post-Tochter hat im Bereich Lieferketten-Management mit dem skandinavischen Gartencenter-Betreiber Plantagen einen Seefracht-Vertrag abgeschlossen.

DHL International Supply Chain, die zur DHL Global Forwarding gehört, wird für Plantagen den Transport von Seefracht aus Asien, von der Bestellung bis zur Lieferung in das Zentrallager von Plantagen in Schweden oder direkt in die 136 Gartencenter in Norwegen, Schweden und Finnland managen.

Plantagen verkauft Pflanzen und andere Gartenartikel, einschließlich Beleuchtung, Wohntextilien und Möbeln. Es gehört dem schwedischen Private-Equity Investor Ratos AB.

October 08, 2020 07:35 ET (11:35 GMT)

