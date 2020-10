DJ Moderna kauft Rechte an Bronchtitis-Impfung von Merck & Co

NEW YORK (Dow Jones)--Das Biotechunternehmen Moderna hat die Rechte an einer Impfung gegen den Respiratorische-Synzytial-Virus vom US-Pharmakonzern Merck & Co erworben. Moderna will nun eine Impfung gegen die landläufig als Bronchitis bekannte Erkrankung bei Erwachsenen entwickeln, wie das Unternehmen mitteilte. Eine laufende Phase-1-Studie soll von Merck noch beendet werden. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

October 08, 2020

