Brüssel (www.fondscheck.de) - Degroof Petercam Asset Management (DPAM) gibt die Nachfolge seines Chief Investment Officer (CIO) Fundamental Equity bekannt, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Im Rahmen dieser Übergabe wird Guy Lerminiaux offiziell die Zügel der fundamentalen Aktienstrategien an seinen Nachfolger und langjährigen Kollegen Alexander Roose übergeben. Guys Rolle als leitender Manager der Aktienstrategien für Europa und die Eurozone wird sein Co-Manager Koen Bosquet, CFA übernehmen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...